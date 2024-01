Śląsk nie trafił z transferem. Dąży do szybkiego rozstania

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenneth Zohore

Śląsk Wrocław popełnił błąd, ściągając latem Kennetha Zohore

Klub planuje jak najszybciej pozbyć się duńskiego napastnika

W grę wchodzi transfer definitywny oraz wypożyczenie

Śląsk reaguje na pomyłkę. Chce rozstania z napastnikiem

Latem Śląsk Wrocław pozyskał Kennetha Zohore, który szykowany był jako ewentualny następca Erika Exposito. Wydawało się, że sprowadzenie doświadczonego napastnika, który w swojej karierze zaliczył wiele występów w Championship, a także doświadczył gry w Premier League, będzie dobrym pomysłem. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Exposito pozostał we Wrocławiu i był numerem jeden w ataku. Jego dyspozycja sprawiła, że mało kto interesował się losem Zohore, który przybył do Śląska kompletnie nieprzygotowany do gry. Otwarcie mówił o tym Jacek Magiera, który musiał najpierw popracować z zawodnikiem nad aspektami fizycznymi.

Dla pierwszej drużyny Zohore wystąpił jesienią siedem razy, natomiast łącznie uzbierał raptem 142 minuty gry. Ani razu nie trafił do siatki. Śląsk ma świadomość, że kompletnie nie trafił z tym ruchem, dlatego podjęto decyzję o konieczności rozstania. Szymon Janczyk pisze, że lider Ekstraklasy oferuje Duńczyka innym klubom, w tym rozważając również wypożyczenie.

