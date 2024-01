Wisła Kraków złożyła oferty trzem piłkarzom. Chce ich zatrzymać

Wisła Kraków złożyła oferty trzem piłkarzom, których chce zatrzymać na dłużej - donosi portal "WP Sportowe Fakty". Są to Igor Łasicki, Bartosz Talar i Bartosz Jaroch.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Łasicki

Wisła Kraków nie zamierza dokonywać zimą rewolucji kadrowej

Biała Gwiazda póki co chce rozwiązać kwestię przyszłości swoich zawodników

Oferty przedłużenia kontraktu otrzymali Igor Łasicki, Bartosz Jaroch i Bartosz Talar

Wisła składa oferty. Piłkarze zostaną w Krakowie?

Wisła Kraków kilka dni temu zaprezentowała nowego szkoleniowca, który musi poznać drużynę i swoich piłkarzy, a dopiero później zadecydować o ich przyszłości. Władze klubu nie wykluczają, że pewne ruchy na rynku transferowym zostaną poczynione, choć do kadrowej rewolucji na pewno nie dojdzie. Biała Gwiazda nie ogłosiła jeszcze żadnego zimowego transferu, ale także nikogo nie pożegnała.

Portal “WP Sportowe Fakty” donosi, że Wisła Kraków zaproponowała trzem piłkarzom przedłużenie kontraktu. Są to Igor Łasicki, Bartosz Jaroch oraz Bartosz Talar. Cała trójka po sezonie mogłaby trafić na rynek wolnych zawodników.

Łasicki rozpoczął obecną kampanię jako podstawowy stoper, na dodatek kapitan drużyny. Słabsze występy, a także powrót do zdrowia Alana Urygi sprawiły, że usiadł na ławce rezerwowych. Media informują, że budzi on pewne zainteresowanie wśród ekip pierwszej ligi, natomiast Wisła pragnie zatrzymać go na dłużej. Podobnie sprawa się w przypadku Jarocha, który jest bezwzględnym numerem jeden na prawej stronie defensywy.

Biała Gwiazda wiąże nadzieje z Talarem, nieco zapomnianym przez Radosława Sobolewskiego. Otrzymał on natomiast szansę w ostatnich grudniowych meczach od Mariusza Jopa i pokazał, że stać go na wiele. Jesienią najczęściej występował w czwartoligowych rezerwach.

Zobacz również: Slisz pożegna się z Legią Warszawa. Kto zastąpi go w stolicy?