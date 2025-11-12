Simundza w Legii?! Trener odpowiedział na plotki

Ante Simundza był przymierzany przez media do objęcia funkcji trenera Legii Warszawa. W rozmowie ze słoweńskimi mediami odniósł się do sprawy. Wypowiedź trenera Śląska Wrocław cytuje serwis legia.net.

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza zareagował na plotki ws. pracy w Legii Warszawa

Legia Warszawa aktualnie jest w trakcie poszukiwań nowego trenera. Przypomnijmy, że po porażce z Pogonią Szczecin z klubem rozstał się Edward Iordanescu. Stery w klubie tymczasowo przejął Inaki Astiz, czyli wieloletni członek sztabu szkoleniowego oraz były piłkarz Wojskowych. Póki co pod wodzą Hiszpana drużyna nie wygrała żadnego z trzech ostatnich spotkań.

Media prześcigają się w domysłach, kto zostanie nowym trenerem Legii. Goal.pl stworzył listę potencjalnych kandydatów. Natomiast w przestrzeni medialnej pojawiały się także takie nazwiska jak m.in. Ante Simundza, czyli opiekun pierwszoligowego Śląska Wrocław.

Simundza to 54-letni Słoweniec, który pracuje w Śląsku od grudnia 2024 roku. W poprzednim sezonie spadł z nim z Ekstraklasy do Betclic 1. Ligi. W programie „Pod precko” w krajowych mediach odniósł się do plotek dot. podjęcia pracy w Legii.

– Plotki w piłce nożnej zawsze istnieją, ale bardzo trudno je komentować. Zostawmy to tak. Ciekawe, że środowisko słoweńskie wie o tym wcześniej niż polskie – powiedział Ante Simundza, cytowany przez serwis Legia.net.

Z wypowiedzi trenera wynika, że informacje o przejściu do Legii Warszawa to zwykła plotka. Można zatem wywnioskować, że Simundza trwający sezon dokończy w Śląsku Wrocław. Aktualnie jego drużyna zajmuje 5. miejsce w tabeli i walczy o awans do elity.