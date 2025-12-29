Papszun może stracić lidera! Włosi chcą obrońcę Legii

Legia Warszawa być może będzie musiał pożegnać się ze Stevem Kapuadim. Obrońca zespołu Marka Papszun znajduje się na celowniku Torino oraz Genoy, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Genoa i Torino chcą Kapuadiego

Legia Warszawa z całą pewnością ma przed sobą bardzo wymagający okres do końca sezonu. Wojskowi pod wodzą nowego trenera muszą nie tylko wydostać się ze strefy spadkowej, ale i powalczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że walka o kwalifikację do europejskich pucharów będzie niemożliwa, ale kibice liczą na znaczącą poprawę gry oraz wyników względem rudny jesiennej.

Zadanie stojące przed Markiem Papszunem nie będzie łatwe, a utrudnić może je jeszcze odejście jednego z liderów zespołu. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna”, Steve Kapuadi znajduje się bowiem na celowniku Torino o Genoy. Zainteresowanie ze strony tego pierwszego zespołu znane już było od jakiegoś czasu, a teraz Genoa dołączyła do ekip, które monitorują sytuację defensora.

Ważne w tym kontekście są także informacje mówiące, że Steve Kapuadi jakiś czas temu zmienił menadżera. To może oznaczać wstępne przygotowania do transferu. W obecnym sezonie 27-letni środkowy obrońca z Demokratycznej Republiki Konga rozegrał 28 spotkań. Łącznie przy Łazienkowskiej ma ich 106. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.