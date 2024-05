Paweł Jaskółka / PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Ekstraklasa. Trener Lecha przytłoczony znaczeniem porażki

Lech Poznań strzelił trzy gole, ale tylko jeden z nich został zaliczony na jego konto. Obrońcy gospodarzy dwukrotnie kierowali piłkę do własnej siatki – najpierw zrobił to Miha Blazić, a później Mrozka zaskoczył Bartosz Salamon. Kibice Kolejorza mają prawo czuć się rozczarowani. Ich ulubieńcy nie zrobili właściwie nic, by przeciwstawić się Legii.

– Przed tym spotkaniem mówiliśmy sobie, że początek będzie wyjątkowo istotny. Mieliśmy rozpocząć mecz z ofensywnym nastawieniem, chcieliśmy pokazać, się z dobrej strony i ruszyć do przodu przy wsparciu trybun. Niestety, było inaczej. Miałem nadzieję, że obroniony karny da nam impuls. Zdobyliśmy 3 bramki, a przegraliśmy 1:2 – stwierdził Mariusz Rumak, trener Lecha.

– Mamy szansę na finisz na podium, jednak teraz już nie wszystko zależy tylko od nas. Czuję, że dzisiaj przegrałem najważniejszy mecz od momentu, w którym znalazłem się w Poznaniu. Czekałem na to spotkanie i wierzyłem, że jesteśmy w stanie sięgnąć po zwycięstwo. To ogromna osobista porażka w mojej karierze – powiedział opiekun Kolejorza.

