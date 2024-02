fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów, aby się utrzymać w elicie, musi zacząć wygrywać

Okazaja już w sobotę w spotkaniu przeciwko Jagiellonii Białystok

Na temat zbliżającej się potyczki w rozmowie z Ruch TV wypowiedział się trener chorzowskiej drużyny

Janusz Niedźwiedź przed meczem Jagiellonia – Ruch

Ruch Chorzów w tym sezonie wygrał jak na razie tylko jedno spotkanie, notując też jedenaście remisów. Jednocześnie zawodnicy Niebieskich są na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli. Chorzowska ekipa ma jednak nadzieję, że od soboty zacznie się wygrzebywać z ligowego dna.

– To z pewnością wyzwanie. Jagiellonia ma swój określony sposób grania i robi to dobrze. To będzie wymagający mecz, jeśli chodzi o działania techniczno-taktyczne. Rywale na pewno będą faworytem, ale my chcemy pokazać jakość, dobrą organizację gry. Liczymy na punkty – przekazał Janusz Niedźwiedź cytowany przez KSRuch.com.

W środku tygodnia szeregi 14-krotnego mistrza Polski zasilił Soma Novothny. Na temat nowego napastnika Niebieskich też wypowiedział się szkoleniowiec Ruchu.

– Soma to wysoki, silny zawodnik, typowa dziewiątka, z doświadczeniem z lig zagranicznych. Liczymy, że pomoże nam w osiągnięciu celu – powiedział trener chorzowian.

Sobotnie starcie odbędzie się na arenie przy Słonecznej. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.