Tomasz Hajto skrytykował piłkarza Pogoni Szczecin. “To jest kryminał”

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto i Leo Borges

Hajto: Kazałbym piłkarzowi płacić za każdą parę getrów

W czwartkowym finale Fortuna Pucharu Polski, Pogoń Szczecin uległa na Stadionie Narodowym z Wisłą Kraków po dogrywce (1:2). Biała Gwiazda do wyrównania doprowadziła w ostatniej akcji regulaminowego czasu gry, a Angel Rodado rozstrzygnął losy krajowego pucharu. Tomasz Hajto w niedzielnym programie publicystycznym “Cafe Futbol” skrytykował postawę Leo Borgesa.

Ekspert przyznał, że Wisła zasłużyła na zwycięstwo, a Portowcy mieli słabszy dzień. – To, co zrobił Leo Borges, to jest kryminał. Podnoszenie spodenek do góry w trakcie meczu, żeby pokazać, że masz tatuaż. Dla mnie nacinanie getrów to jest jakaś chora moda. Gdybym pracował w klubie, to kazałbym piłkarzowi płacić za każdą parę getrów, które naciął. Ta liga jest słaba, bo pozwalamy im na wszystko – stwierdził Tomasz Hajto.

– Cały mecz podnosił spodenki do góry. Nie wiem po co – żeby pokazać, że ma tatuaż czy że ma duże mięśnie? Bo piłki nie umie dokładnie kopnąć na 20 metrów. Gdybym ja z nim grał w drużynie, to na pewno to by się tak nie skończyło. Brak odpowiedzialności, nonszalancja, arogancja i buta – tak określiłbym jego mecz – podsumował. Wspomnijmy, że 23-letni Leo Borges został pozyskany przez Pogoń latem 2022 roku z brazylijskiego Internacionalu Porto Alegre.