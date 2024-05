fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Trener Janusz Niedźwiedź po meczu Ruch Chorzów – Lech Poznań

Ruch Chorzów z jednej strony wciąż plasuje się w strefie spadkowej. Niebiescy jednak cały czas walczą o utrzymanie, notując w piątkowy wieczór drugie z rzędu zwycięstwo. Chorzowianie na Stadionie Śląskim pokonali Lecha Poznań (2:1). Tym samym ekipa Janusza Niedźwiedzia utrzymała matematyczne szanse na zachowanie ligowego bytu. W każdym razie zespół z Chorzowa wciąż skupia się na małych krokach, o czym mówił po zakończeniu rywalizacji szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Myślę, że zasłużone zwycięstwo. Cieszy mnie przede wszystkim to, że zespół cały czas wierzy, cały czas dobrze pracuje. Mówiliśmy, że do końca będziemy walczyć w każdym meczu o jak najlepszy możliwy wynik – po to, by dać sobie do końca szansę i możliwość tego, by tę minimalną szansę przekuć w prawdziwą szansę, być może w ostatnim meczu – mówił trener Niedźwiedź na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez KSRuch.com.

– Dziś była dobra intensywność, dobre działania z piłką i bez piłki. Mieliśmy więcej klarownych sytuacji od Lecha, mogło się to skończyć jeszcze 1-2 bramkami więcej. Kluczowe dziś były 3 punkty, które zespół zasłużenie osiągnął czego nam wszystkim gratuluję, bo to był dobry mecz. Pochwały też za to, jak zdobyliśmy bramki i za dobre zmiany, które wniosły dużo. Najważniejsze, że zespół wygrał i trzeba to docenić – dodał trener Ruchu.

Chorzowska ekipa w następnej kolejce zmierzy się z Radomiakiem. Mecz odbędzie się w Radomiu 13 maja o godzinie 19:00.

Czytaj więcej: Nieprawdopodobny przebieg finału Pucharu Polski z udziałem Wisły i Pogoni [WIDEO]