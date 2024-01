fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

W drugim spotkaniu kontrolnym w 2024 roku Ruch Chorzów zremisował z Kecskemeti TE (1:1)

Na temat występu Niebieskich wypowiedział się trener Janusz Niedźwiedź cytowany przez Niebiescy.pl

Chorzowianie w trakcie zgrupowanie w Belek rozegrają jeszcze trzy sparingi

Janusz Niedźwiedź podsumował mecz z wicemistrzem Węgier

Ruch Chorzów w tej kampanii ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo w PKO Ekstraklasy. Mimo wszystko nadzieje w Niebieskim otoczeniu na utrzymanie ligowego bytu nie zgasły. Chociaż w krew chorzowianom weszło remisowanie swoich spotkań. Spokój stara się zachować szkoleniowiec ekipy z Chorzowa.

– Zawsze będę powtarzał, że jeśli nie wygrywamy, to nie ma takiego pełnego zadowolenia. To kolejne dni pracy nad pewnymi elementami, które dzisiaj chcieliśmy próbować. W niektórych momentach robiliśmy tego nawet za dużo, ale chcieliśmy sprawdzić się na tle przeciwnika. Trening a mecz to jednak różnica. Z wielu elementów jestem zadowolony, ale mamy również kilka rzeczy do poprawy – mówił Janusz Niedźwiedź cytowany przez Niebiescy.pl.

– Bramka Kozaka była efektowna, ale w drugiej połowie była jeszcze podobna sytuacja Hurasa i bramkarz świetnie wybronił. Za chwilę był rzut rożny i Szczepan uderzył głową, lecz golkiper zaliczył kolejną dobrą interwencję. Szkoda, że się nie udało, bo to byłoby dobre zwieńczenie pracy, którą wykonaliśmy przez kilka dni – dodał trener Ruchu.

Kolejny mecz kontrolny chorzowianie rozegrają z Dritą Gnjilane. Mecz odbędzie się w najbliższy piątek.