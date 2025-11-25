Rodado wskazał najlepszy klub w Ekstraklasie

Angel Rodado w rozmowie z Interią wskazał najmocniejszy klub w PKO BP Ekstraklasie. Jego wybór padł na Jagiellonię Białystok. Hiszpan docenił również Górnik Zabrze i Wisłę Płock.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Jagiellonia to najmocniejszy klub w Ekstraklasie wg. Angela Rodado

Wisła Kraków na półmetku sezonu 2025/2026 jest na dobrej drodze, aby w przyszłej kampanii zagrać w PKO BP Ekstraklasie. Biała Gwiazda po 17. kolejkach ma na swoim koncie 39 punktów, 44 strzelone gole i tylko 14 straconych. W efekcie zajmują 1. miejsce w Betclic 1. Lidze.

Gra w Ekstraklasie to marzenie nie tylko kibiców, ale przede wszystkim samych zawodników. Angel Rodado, który dołączył do krakowskiego klubu latem 2022 roku, nie miał jeszcze okazji, aby zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W ubiegłe lato mógł dołączyć do klubu grającego w Lidze Mistrzów. Został jednak w Wiśle, aby pomóc drużynie wrócić do elity.

W rozmowie z serwisem Interia.pl został zapytany o najmocniejszy klub, który gra w Ekstraklasie. Angel Rodado wskazał, że jest nim Jagiellonia Białystok. Oprócz zespołu z Podlasia napastnik wyróżnił jeszcze Górnik Zabrze i Wisłę Płock.

– Obecnie chyba Jagiellonia, są bardzo mocni. Tym bardziej, że z teoretycznie czterech najmocniejszych polskich klubów, które awansowały do europejskich rozgrywek, jako jedyna nie może mieć zastrzeżeń do swojego startu w lidze. Podoba mi się jeszcze Górnik i jestem zaskoczony dobrą grą Wisły Płock – powiedział Angel Rodado w rozmowie z serwisem Interia.pl.