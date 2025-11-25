Rodado był blisko zagranicznego klubu! Zdradził nazwę

Angel Rodado latem miał wiele ofert, lecz ostatecznie pozostał w Wiśle Kraków. W rozmowie z Interią zdradził, że przez moment chciał przyjąć ofertę zagranicznego klubu. Hiszpan podał nazwę drużyny.

Angel Rodado myślał o grze w Łudogorcu Razgrad

Wisła Kraków rozgrywa właśnie czwarty z rzędu sezon na boiskach Betclic 1. Ligi, ale kibice mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mariusz Jop i spółka są na dobrej drodze, aby w końcu wywalczyć upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment po niemal połowie sezonu zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą siedmiu punktów nad resztą stawki.

Duża zasługa w tak dobrych wynikach zespołu to forma, jaką prezentuje Angel Rodado. Hiszpan imponuje skutecznością od początku rozgrywek, zdobywając 16 goli w 17 meczach. Nie jest tajemnicą, że latem napastnik mógł opuścić Białą Gwiazdę i wyjechał z Polski.

O lidera krakowskiego klubu zabiegało wiele drużyn nie tylko spoza naszego kraju. W rozmowie z Interią zdradził, że miał cztery/pięć propozycji z Ekstraklasy. Co więcej, dodał również, że przez moment był blisko przyjęcia oferty z bułgarskiego Łudogorca Razgrad.

– Szczerze mówiąc, to Wisła zachowała się bardzo w porządku. Prezes powiedział mi, że pojawiły się oferty za mnie i powiedział, że to, co się stanie, jest przede wszystkim moim wyborem. Był taki moment, w którym skłaniałem się, by przyjąć ofertę Łudogorca, ale na szczęście jakieś pół godziny później… zmieniłem zdanie i zdecydowałem się zostać – powiedział Angel Rodado.

– To nie była łatwa sytuacja, choć oczywiście była dla mnie dobra – nie każdy ma ten komfort, że może odejść do innego kraju i zarobić bardzo dobre pieniądze. Na pewno nie mam zamiaru na to narzekać, tym bardziej, że alternatywą było podpisanie długoterminowego kontraktu i kolejna próba walki o awans do Ekstraklasy. Gdy ten temat się już zakończył, miałem poczucie dobrze dokonanego wyboru. Po świetnym starcie sezonu byłem tego jeszcze bardziej pewny – dodał.