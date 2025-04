Nowy właściciel Widzewa zabrał głos. “To chciałbym wnieść jako inwestor”

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Robert Dobrzycki: Wierzę, że ten klub stać na więcej

Robert Dobrzycki, współwłaściciel oraz prezes Panattoni Europe, przejął 76 procent akcji Widzewa Łódź, stając się większościowym właściciel klubu z PKO BP Ekstraklasy. Dzisiejszego popołudnia odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział 49-letni przedsiębiorca, pozostali akcjonariusze – Tomasz Tomczak (Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych) i Tomasz Stamirowski (twórca Avallon MBO) oraz prezes Michał Rydz.

Robert Dobrzycki opowiedział o swoich planach na klub z Serca Łodzi. 49-latek liczy na jeszcze większy rozwój drużyny w najbliższych sezonach. – Chcemy kontynuować to, co przez ostatnie lata zostało zbudowane z ogromnym sercem i zaangażowaniem, ale wierzę, że ten klub stać na więcej. Widzew potrzebuje teraz cierpliwego rozwoju i stabilnych fundamentów. Właśnie to chciałbym wnieść jako inwestor – powiedział Robert Dobrzycki.

Nie zabrakło również wypowiedzi Michała Rydza, który nie krył podekscytowania w związku ze zmianami właścicielskimi. – Jesteśmy świadkami wyjątkowego momentu w historii Widzewa. Przejęcie klubu przez Roberta Dobrzyckiego to wydarzenie, które zachęca, by optymistycznie patrzeć w przyszłość i dostrzec perspektywy, jakie się przed nami rysują – dodał prezes łódzkiego klubu. W tym momencie podopieczni Zeljko Sopicia zajmują 12. miejsce w ligowej tabeli. Do tej pory zespół Widzewiaków zdołał uzbierać 33 punkty.