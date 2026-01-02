Raków skrócił wypożyczenie pomocnika. Pojedzie z zespołem na obóz

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Pomocnik Rakowa z szansą na miejsce w kadrze

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dobrze, a można nawet powiedzieć, że bardzo dobrze. Zespół Medalików jest pewny gry na wiosnę w kolejnej rundzie Ligi Konferencji Europy oraz będzie walczył o mistrzostwo kraju. Wiadomo jednak, że zmiana na ławce trenerskiej, do której doszło w ostatnim czasie, będzie miała także jakiś wpływ na grę zespołu. Pytanie tylko, jak mocno widoczny on będzie w wynikach.

Niemniej już teraz Łukasz Tomczyk, a więc nowy opiekun Rakowa, prezentuje nową formę pracy i daje – a przynajmniej tak się wydaje – jasny sygnał, że chce stawiać także na młodzież. Wszystko bowiem przez fakt, że klub spod Jasnej Góry poinformował oficjalnie, że skrócił wypożyczenie Antoniego Burkiewcza do Polonii Bytom. Pomocnik uda się z zespołem na obóz do Turcji i po nim zapadnie decyzja, co dalej. 17-latek ma więc szansę wywalczyć sobie miejsce w szerokiej kadrze drużyny na najbliższe miesiące.

Antoni Burkiewicz to defensywny pomocnik, który w tym sezonie rozegrał w sumie trzy mecze i zdobył jednego gola. Wcześniej wypożyczony był on do zespołu Podhala Nowy Targ, w barwach którego rozegrał w sumie 12 spotkań i zdobył sześć goli i zanotował dwie asysty. Dla pierwszego zespołu Medalików nie ma jeszcze na swoim koncie żadnych minut.

Zobacz także: Wieczysta zagra wiosną przy Reymonta? Królewski wyjaśnia