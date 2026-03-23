Raków poinformował o kontuzjach. Dwie dłuższe przerwy

16:59, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Raków Częstochowa poinformował właśnie o kontuzjach w swoim zespole. Kilka tygodni stracą Fran Tudor i Michael Ameyaw. Dwóch kolejnych graczy ma mniejsze problemy.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowy

Fran Tudor i Michael Ameyaw wypadają na kilka tygodni

Raków Częstochowa pożegnał się już z rozgrywkami Ligi Konferencji Europy. Czwartkowa porażka z Fiorentiną okazała się ostatnim meczem w tej edycji europejskich pucharów. Niemniej dla Medalików to okazja, aby przez pozostałą część sezonu skupić się na walce o mistrzostwo Polski i jak najwyższe miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Łatwo o to nie będzie, bowiem konkurencja jest spora, ale mimo wszystko ekipa spod Jasnej Góry nie jest bez szans. Niemniej najpierw uporać będą musieli się oni z kontuzjami. Raków poinformował bowiem właśnie o dwóch poważniejszych urazach. Dotyczą one Frana Tudora oraz Michaela Ameyawa, obaj pauzować będą kilka tygodni. Z kolei krótsza przerwa czeka Lamine’a Diaby Fadigę oraz Isaka Brusberga.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Po rewanżowym meczu z ACF Fiorentina z urazem mięśni podudzia zmaga się Fran Tudor, a jego przerwa potrwa od 4 do 6 tygodni. Michael Ameyaw z kolei naciągnął mięsień dwugłowy i będzie niedostępny przez około 3 tygodnie. Mecz z Legią Warszawa przedwcześnie zakończyli Lamine Diaby Fadiga oraz Isak Brusberg. Lamine ma przeciążone ścięgno Achillesa, w związku z czym nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Gwinei, a do dyspozycji trenera powinien być po przerwie na kadrę. Szwed doznał urazu głowy, lecz badania nie wykazały niczego poważnego i po kilku dniach wróci do treningów z drużyną – napisano w oficjalnym komunikacie medycznym Rakowa Częstochowa.

Zobacz także: Borek ujawnił, że Wisła może połączyć się z Wieczystą. Królewski odpowiedział