Raków Częstochowa skrócił wypożyczenie napastnika. Nagły zwrot akcji

Leonardo Rocha wrócił do Rakowa

Raków Częstochowa zakończył rundę jesienną PKO BP Ekstraklasy porażką z Zagłębiem Lubin (0:1). Wiele wskazuje na to, że wiosną drużynę poprowadzi nowy trener. Marek Papszun ma przenieść się do Legii Warszawa, a przy ulicy Limanowskiego pojawi się Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. Obecnie Medaliki zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów.

We wtorek klub oficjalnie poinformował, że Leonardo Rocha ponownie będzie reprezentował barwy Rakowa. 28-letni portugalski napastnik wraca do Częstochowy po skróceniu wypożyczenia do Zagłębia Lubin. Rocha trafił do Miedziowych na zasadzie rocznego wypożyczenia, ale w umowie Raków miał możliwość wcześniejszego powrotu zawodnika.

Jak wcześniej informował Szymon Janczyk z Weszło.com, Zagłębie ma niespełna miesiąc na aktywowanie klauzuli wykupu napastnika za około milion euro. Opcja pozostaje ważna do połowy stycznia, więc losy transferu nadal mogą ulec zmianie.

Rocha trafił do Rakowa z Radomiaka Radom w styczniu tego roku za 700 tysięcy euro. W rundzie jesiennej w barwach lubińskiego klubu strzelił siedem goli w 11 meczach. Na początku sezonu rozegrał także pięć spotkań w lidze dla Rakowa, wpisując się raz na listę strzelców. Łącznie w Ekstraklasie Portugalczyk zdobył już 30 bramek.