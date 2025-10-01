Raków Częstochowa reaguje na kontuzję. Wiemy, kto może zastąpić kapitana

Raków Częstochowa sprawdza możliwość wymiany kontuzjowanego Zorana Arsenicia na innego zawodnika w kadrze zgłoszonej do Ligi Konferencji - ujawnił Kamil Glębocki z "Na Wylot TV". To otwiera szansę dla Karola Struskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków wnioskuje o zmianę w kadrze Ligi Konferencji

Raków Częstochowa na ten moment rozczarowuje w PKO BP Ekstraklasie. Choć podopieczni Marka Papszuna przełamali się w 10. kolejce, wygrywając z Widzewem Łódź (2:1), to aktualnie zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. W czwartek wicemistrzowie Polski rozpoczną rywalizację w Lidze Konferencji. Pierwszym rywalem Rakowa będzie rumuńska Universitatea Craiova, a spotkanie odbędzie się na stadionie w Sosnowcu.

W ubiegłym tygodniu klub poinformował, że Zoran Arsenić doznał złamania kości strzałkowej. Wstępne badania wskazują, że Chorwat będzie pauzował od 6 do 8 tygodni. W związku z tym częstochowianie sprawdzają obecnie możliwość wymiany kontuzjowanego zawodnika na innego piłkarza w kadrze do europejskich pucharów.

Według informacji dziennikarza, Raków wysłał już stosowne zapytanie do UEFA. Wiele wskazuje na to, że do kadry meczowej może wskoczyć Karol Struski. Pomocnik dołączył do klubu latem z Arisu Limassol za milion euro. 24-latek został sensacyjnie pominięty przez Papszuna w rozgrywkach Ligi Konferencji.

UEFA rozpatruje wnioski o takie zmiany indywidualnie, a zgoda europejskiej organizacji zależy od przedstawienia wiarygodnych dokumentów medycznych potwierdzających kontuzję zawodnika. Struski w bieżącym sezonie rozegrał siedem meczów na wszystkich frontach. Defensywny pomocnik zagrał 12 minut przeciwko Widzewowi, a w siedmiu poprzednich spotkaniach nie podniósł się nawet z ławki.