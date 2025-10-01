Raków Częstochowa reaguje na kontuzję. Wiemy, kto może zastąpić kapitana

09:42, 1. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kamil Głębocki / Na Wylot TV

Raków Częstochowa sprawdza możliwość wymiany kontuzjowanego Zorana Arsenicia na innego zawodnika w kadrze zgłoszonej do Ligi Konferencji - ujawnił Kamil Glębocki z "Na Wylot TV". To otwiera szansę dla Karola Struskiego.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków wnioskuje o zmianę w kadrze Ligi Konferencji

Raków Częstochowa na ten moment rozczarowuje w PKO BP Ekstraklasie. Choć podopieczni Marka Papszuna przełamali się w 10. kolejce, wygrywając z Widzewem Łódź (2:1), to aktualnie zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. W czwartek wicemistrzowie Polski rozpoczną rywalizację w Lidze Konferencji. Pierwszym rywalem Rakowa będzie rumuńska Universitatea Craiova, a spotkanie odbędzie się na stadionie w Sosnowcu.

W ubiegłym tygodniu klub poinformował, że Zoran Arsenić doznał złamania kości strzałkowej. Wstępne badania wskazują, że Chorwat będzie pauzował od 6 do 8 tygodni. W związku z tym częstochowianie sprawdzają obecnie możliwość wymiany kontuzjowanego zawodnika na innego piłkarza w kadrze do europejskich pucharów.

Według informacji dziennikarza, Raków wysłał już stosowne zapytanie do UEFA. Wiele wskazuje na to, że do kadry meczowej może wskoczyć Karol Struski. Pomocnik dołączył do klubu latem z Arisu Limassol za milion euro. 24-latek został sensacyjnie pominięty przez Papszuna w rozgrywkach Ligi Konferencji.

UEFA rozpatruje wnioski o takie zmiany indywidualnie, a zgoda europejskiej organizacji zależy od przedstawienia wiarygodnych dokumentów medycznych potwierdzających kontuzję zawodnika. Struski w bieżącym sezonie rozegrał siedem meczów na wszystkich frontach. Defensywny pomocnik zagrał 12 minut przeciwko Widzewowi, a w siedmiu poprzednich spotkaniach nie podniósł się nawet z ławki.

POLECAMY TAKŻE

Ryoya Morishita
Wiemy, ile koszulek sprzedały polskie kluby i jakie nazwiska najczęściej wybierali kibice
Piłkarze Legii Warszawa
Raport finansowy Ekstraklasy. Pod kilkoma względami Legia bije ligowych rywali na głowę!
Szymon Marciniak
Marciniak doczekał się transparentu od kibiców Lecha. Ostre słowa