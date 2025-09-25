Raków Częstochowa poważnie osłabiony. Dłuższa przerwa kapitana

Raków Częstochowa poinformował, że Zoran Arsenić doznał złamania kości strzałkowej. Wstępne badania wskazują, że przerwa Chorwata potrwa od 6 do 8 tygodni.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kontuzja Zorana Arsenicia. Nawet dwa miesiące pauzy

Raków Częstochowa nie może zaliczyć bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy do udanych. W środę drużyna nadrobiła zaległości ligowe, ale tylko zremisowała z Lechem Poznań (2:2) w 6. kolejce. Kluczowy moment spotkania nastąpił po czerwonej kartce dla Luisa Palmy, który brutalnie sfaulował Zorana Arsenicia.

31-letni Chorwat nie był w stanie kontynuować gry i ze łzami w oczach opuszczał murawę. Początkowo sędzia Szymon Marciniak ocenił przewinienie na żółtą kartkę, ale po obejrzeniu powtórek zmienił swoją decyzję, pokazując Honduraninowi czerwony kartonik. Gospodarze wykorzystali grę w przewadze i zdobyli później dwie bramki.

Teraz klub spod Jasnej Góry poinformował o dokładnej diagnozie swojego kapitana. Szczegółowe badania wykazały złamanie kości strzałkowej. Według prognoz Arsenić będzie pauzował 6-8 tygodni. W bieżącym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 13 spotkań.

Teraz trener Marek Papszun musi znaleźć zastępstwo dla doświadczonego obrońcy. Częstochowianie, którzy aktualnie zajmują odległe 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy, zmierzą się w najbliższą niedzielę (28 września) z Widzewem Łódź w ramach 10. kolejki. W przyszłym tygodniu Medaliki zainaugurują rozgrywki Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu zagrają z CS Universitatea Craiova, a mecz odbędzie się w Sosnowcu.