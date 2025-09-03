Raków Częstochowa ogłosił kadrę na Ligę Konferencji. Wiadomo, co z Karolem Struskim

Raków Częstochowa podał kadrę na fazę ligową Ligi Konferencji. Na liście zgłoszonych zabrakło miejsca dla Karola Struskiego, który niespodziewanie został skreślony przez Marka Papszuna.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Karol Struski poza kadrą na Ligę Konferencji

Raków Częstochowa awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji po wyeliminowaniu bułgarskiej Ardy Kyrdżali w 4. rundzie eliminacji. Podopieczni Marka Papszuna w europejskich pucharach zmierzą się z Rapidem Wiedeń, Spartą Praga, Omonią Nikozja, Zrinjskim Mostar, Sigmą Ołomuniec i Universitatea Craiova. Pierwsze spotkanie Medaliki rozegrają już 2 października przeciwko drużynie z Rumunii.

Do Częstochowy w ramach wypożyczenia trafił Imad Rondić z FC Koln, który znalazł się w kadrze na Ligę Konferencji. Zaskoczeniem jest brak miejsca dla Karola Struskiego, pozyskanego tego lata z Arisu Limassol za milion euro. 24-letni pomocnik spędził ostatnie cztery mecze na ławce rezerwowych.

W kadrze zabrakło także napastnika Leonardo Rochy, który zimą trafił do Częstochowy z Radomiaka, oraz kontuzjowanego Ericka Otieno. W zgłoszonej kadrze znaleźli się natomiast m.in. Tomasz Pieńko, Bogdan Mircetić oraz Oskar Repka. Obecnie Raków znajduje się w PKO BP Ekstraklasie w strefie spadkowej z dorobkiem sześciu punktów.

Kadra Rakowa Częstochowa na Ligę Konferencji:

Bramkarze: Jakub Mądrzyk, Kacper Trelowski, Oliwier Zych

Obrońcy i wahadłowi: Zoran Arsenić, Jean Carlos, Apostolos Konstantopoulos, Ariel Mosór, Bogdan Racovițan, Stratos Svarnas, Fran Tudor

Pomocnicy: Michael Ameyaw, Adriano Amorim, Peter Barath, Marko Bulat, Lamine Diaby-Fadiga, Ivi Lopez, Bogdan Mircetić, Tomasz Pieńko, Oskar Repka, Ibrahima Seck

Napastnicy: Jonatan Brunes, Patryk Makuch, Imad Rondić