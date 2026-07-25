Widzew Łódź z ofertą dla skrzydłowego. Sensacyjny powrót coraz bliżej

08:59, 25. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  WP Sportowe Fakty

Widzew Łódź zabiega o transfer Darko Czurlinowa. Była gwiazda Jagiellonii Białystok może wrócić do Ekstraklasy. "WP Sportowe Fakty" ujawnia szczegóły oferty za skrzydłowego.

Aleksandar Vuković
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PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Czurlinow na celowniku Widzewa. Tak wygląda propozycja klubu

Widzew Łódź przystąpi do sezonu 2026/2027 z kadrą, która nie jest jeszcze kompletna. Podczas przygotowań wiele razy mówił o tym Aleksandar Vuković. Wydaje się, że po transferach Karola Świderskiego oraz Mario Garcii naturalnym krokiem jest wzmocnienie rywalizacji na skrzydłach. Łodzianie wypożyczyli do Serbii Osmana Bukariego, a Samuel Akere straci pierwsze tygodnie ligowych rozgrywek na skutek kontuzji.

Celem Widzewa był Marin Soticek, który na finiszu się rozmyślił i nie dopiął transferu. Na liście życzeń znalazło się więc nazwisko Darko Czurlinowa – niewykluczone, że odpowiada za to bezpośrednio Łukasz Masłowski, który przecież w przeszłości sprowadzał go do Jagiellonii Białystok. Macedończyk był na Podlasiu gwiazdą, ale po okresie wypożyczenia nie udało się go zatrzymać na dłużej.

Czurlinow ma przed sobą ważną decyzję – lada moment rozstanie się z Kocaelisporem, który już go skreślił. Jego umowa zostanie najprawdopodobniej rozwiązana za porozumieniem stron. Co dalej? „WP Sportowe Fakty” twierdzi, że Widzew mocno o niego zabiega. Znamy nawet szczegóły wstępnej propozycji – to miesięczna pensja na poziomie około 30 tysięcy euro oraz atrakcyjne bonusy.

Czurlinow jest otwarty na powrót do Ekstraklasy. Co ciekawe, tego ruchu w ogóle nie rozważa Jagiellonia Białystok, a zawodnik przede wszystkim chciałby ponownie zagrać właśnie dla niej.

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