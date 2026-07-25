Wisła Kraków szykuje się do startu sezonu. Wiemy, co z Rodado i Ertlthalerem

Wisła Kraków w niedzielę zagra u siebie z GKS-em Katowice. Mariusz Jop ujawnił, jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny. Ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy, łącznie z kontuzjowanymi ostatnio Angelem Rodado i Juliusem Ertlthalerem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła w pełnym składzie. Duży komfort Jopa

Wisła Kraków w niedzielę rozegra domowy mecz z GKS-em Katowice. Będzie to dla niej oficjalna inauguracja sezonu 2026/2027. Rywale z kolei mają za sobą starcie w eliminacjach Ligi Konferencji – przegrane z MSK Ziliną 1-2. Niewykluczone, że trener Rafał Górak postawi w głównej mierze na zmienników, choć trzeba oddać, że kadra piątej siły poprzedniego sezonu Ekstraklasy jest szeroka i jakościowa.

Dla Białej Gwiazdy będzie to ważny sprawdzian, bowiem wskaże, o co może walczyć ligowy beniaminek. Kibice martwili się o dyspozycyjność największych gwiazd ofensywy – Angela Rodado oraz Juliusa Ertlthalera. Obaj mierzyli się z problemami zdrowotnymi podczas przygotowań do sezonu i wystąpili tylko w jednym sparingu. Mariusz Jop przekazał w ich sprawie dobre wieści.

Podczas konferencji prasowej trener Wisły Kraków potwierdził, że ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Dotyczy to zarówno wspomnianej dwójki, jak i nowych nabytków. Do zdrowia wrócił również Darijo Grujcić, który nie zaliczył ani jednego występu przed startem kampanii.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, czy Rodado oraz Ertlthaler trafią do pierwszej jedenastki na mecz z GKS-em Katowice. Wiśle na pewno nie brakuje opcji w ofensywie – świetnie podczas przygotowań spisywał się Frederico Duarte, a rywalizację w ataku powiększyły transfery Eliego Youana oraz Jeremy’ego Guillemenota.