Linetty łączony z kolejnym polskim klubem. Tam też nie trafi

Karol Linetty rozwiązał umowę z Kocaelisporem i szuka nowego klubu. Był przymierzany do Wieczystej Kraków, ale Sławomir Peszko ujawnił na kanale "Meczyki", że nie ma takiego tematu.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty nie dołączy do Wieczystej

Karol Linetty znajduje się obecnie na rynku wolnych zawodników. Jego umowa z tureckim Kocaelisporem została przedwcześnie rozwiązana, więc teraz szuka nowego klubu. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania i naturalnie łączy się go z powrotem do Polski. Temat Lecha Poznań przewijał się w zeszłym roku, ale ten wybrał ofertę z Turcji.

Kilka dni temu Jarosław Królewski zaprzeczył, jakoby Wisła Kraków prowadziła rozmowy z Linettym na temat współpracy. Wydawało się więc, że jego potencjalnym pracodawcą w Ekstraklasie może zostać Wieczysta Kraków. Tak również nie będzie, co ujawnił Sławomir Peszko. Beniaminek Ekstraklasy ma na oku innego polskiego zawodnika.

– Mamy na oku jednego polskiego zawodnika, z którym negocjujemy. Nie jest to Karol Linetty, uprzedzę was. (…) Po prostu mamy sześciu zawodników w środku pola, a będzie grało trzech. Jest trzech dodatkowych. Nie mamy tutaj wakatu ani miejsca – wytłumaczył działacz Wieczystej Kraków w programie na kanale „Meczyki”.

Wieczysta wzmocniła już tego lata środek pola transferami Tobiasa Christensena i Bena Ledermana, więc nie jest zainteresowana pozyskaniem Linettego. 47-krotny reprezentant Polski był związany z Kocaelisporem przez niespełna rok. Zdecydowaną większość swojej piłkarskiej kariery spędził we Włoszech – grał tam dla Sampdorii oraz Torino.