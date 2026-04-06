Radomiak Radom uratował remis. Czubak z kolejnym golem w Ekstraklasie [WIDEO]

Radomiak Radom zremisował z Motorem Lublin (1:1) w świąteczny poniedziałek w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Goście mogą żałować błędu w defensywie popełnionego na początku drugiej połowy.

Pressfocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Motor Lublin

Podział punktów w Radomiu

Radomiak Radom zmierzył się z Motorem Lublin w lany poniedziałek w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W przerwie reprezentacyjnej w zespole Zielonych doszło do kolejnej zmiany na ławce trenerskiej. Czwartym szkoleniowcem Radomiaka w tym sezonie został Bruno Baltazar. 48-letni Portugalczyk nie jest postacią anonimową w Radomiu, ponieważ pracował już w klubie w 2024 roku.

Drużyna z Radomia wyraźnie obniżyła formę w drugiej części sezonu i obecnie uwikłana jest w walkę o utrzymanie. Lepsze nastroje panują natomiast w Lublinie. Motor wygrał cztery z pięciu ostatnich spotkań i awansował do górnej części tabeli. Zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego może liczyć na dobrą formę napastnika. Karol Czubak przed tym spotkaniem miał na koncie już 14 trafień ligowych.

W 21. minucie Sergi Samper dośrodkował w pole karne do Czubaka. 26-letni napastnik skutecznie wykończył akcję głową, powiększając swój dorobek bramkowy. Gospodarze w debiucie Baltazara nadal rozczarowywali i w pierwszej połowie nie potrafili oddać ani jednego celnego strzału.

KAROL CZUBAK NIE ZWALNIA! Motor prowadzi w Radomiu!



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/kdqmyGDPvp — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2026

Po przerwie jednak Radomiak ruszył do odrabiania strat. Już w 47. minucie pressing gospodarzy przyniósł efekt. Rywale popełnili błąd w defensywie, który bezlitośnie wykorzystał Rafał Wolski. Więcej bramek w Radomiu nie padło i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. W najbliższy weekend Radomiak zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, natomiast Motor podejmie u siebie Raków Częstochowa.

RAFAŁ WOLSKI WYRÓWNUJE! Kosztowna zabawa gości we własnym polu karnym



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/V5Uaaz7qsu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2026

Radomiak Radom – Motor Lublin 1:1 (0:1)

0:1 Karol Czubak 21′

1:1 Rafał Wolski 47′