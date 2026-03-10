Radomiak Radom ogłosił decyzję ws. Goncalo Feio. Poznaliśmy następcę

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio nie jest już trenerem Radomiaka Radom

Radomiak Radom w ostatnim czasie z całą pewnością nie ma dobrej passy. Przede wszystkim wszyscy pamiętamy wielki skandal, do którego doszło podczas, czy już po, rywalizacji z Koroną Kielce, gdy w stronę graczy gości z trybun leciały przedmioty. Jeden z nich trafił wówczas w członka delegacji Kielczan. Minęło raptem parę tygodni, a po ostatnim meczu z GKS-em Katowice znów doszło do sporej awantury.

Według wielu medialnych doniesień, Goncalo Feio miał zostać uderzony przez jednego z miejskich radnych. Wszystko przez fakt, że szkoleniowiec upomniał się o murawę. Według Dariusza Wójcika zrobił to jednak w niewybrednych słowach, obrażając polityka, który – jak sam tłumaczy – zareagował poniekąd w swojej obronie. Niemniej Portugalczyk szybko zapowiedział, że to był jego ostatni dzień w roli pierwszego trenera Radomiaka i to się właśnie oficjalnie potwierdziło.

Na specjalnej zwołanej konferencji prasowej, klub potwierdził, że Goncalo Feio nie będzie dłużej pełnić funkcji pierwszego trenera. Jego następcą został Kiko Ramirez, dotychczasowy asystent w sztabie pierwszej drużyny. W przeszłości Hiszpan pracował m.in. w Wiśle Kraków.

Goncalo Feio prowadził klub w sumie w 10 meczach; w sumie wygrał cztery mecze, trzy zremisował oraz tyle samo przegrał. Co ciekawe, to kolejny klub, z którego Portugalczyk odchodzi w atmosferze skandalu. Podobnie było przecież w Motorze Lublin oraz Legii Warszawa, a także w Dunkierce.

