Media: Feio uderzony przez radnego! Interweniowała policja

09:15, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Goncalo Feio po meczu Radomiak Radom - GKS Katowice został uderzony przez miejscowego, wpływowego człowieka. W efekcie zażądał rozwiązania kontraktu. Portal Weszło ujawnił nazwisko osoby, która miała zaatakować szkoleniowca.

Goncalo Feio
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Były polityk znanej partii miał uderzyć Goncalo Feio

Początek tygodnia w uniwersum polskiej piłki rozpoczął się w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Informacją dnia okazał się artykuł na łamach Przeglądu Sportowego Onet, z którego dowiadujemy się, że Goncalo Feio żąda rozwiązania kontraktu z Radomiakiem Radom. Czemu tak się stało? Po meczu z GKS-em Katowice trener miał zostać uderzony przez miejscowego, wpływowego człowieka.

Feio podobno był wściekły ze stanu murawy na stadionie w Radomiu, co było powodem awantury, która doprowadziła do tego, że został uderzony. Kolejne informacje ws. szokujących scen po meczu Radomiaka z GKS-em przekazał serwis Weszło.

Źródło przekazuje, że sprawcą rzekomego ataku na Feio miał być lokalny polityk – Dariusz Wójcik. Z opisu zdarzenia wynika, że zaatakował Portugalczyka fizycznie i na koniec go uderzył. Na miejscu interweniowała policja, która spisała zeznania obu stron oraz świadków. 36-letni szkoleniowiec miał zostać przebadany w szpitalu. Dariusz Wójcik to lokalny polityk, który w przeszłości został wyrzucony z partii Prawo i Sprawiedliwość. W Radomiu od dawna zasiada w radzie miasta.

Radomiak Radom po 24. kolejkach w Ekstraklasie zajmuje 10. miejsce w tabeli. Na swoim koncie maja 32 punkty, a przewaga nad strefą spadkową wynosi 5 oczek. Jednocześnie tyle samo tracą do TOP4, które gwarantuje grę w europejskich pucharach. Za tydzień zespół Goncalo Feio zagra przed własną publicznością z Legią Warszawa.

