Radomiak Radom nawiązał współpracę ze słynnym klubem

Radomiak Radom pochwalił się w mediach społecznościowych nawiązaniem współpracy z Benfiką Lizbona. - To ogromny krok w rozwoju naszego klubu. Chcemy się uczyć od najlepszych, rozwijać i tworzyć silną markę - przyznał Grzegorz Gilewski.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak będzie współpracował z Benfiką. Umowa podpisana

Radomiak Radom poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o nawiązaniu współpracy z jednym z najbardziej utytułowanych europejskich klubów – Benfiką Lizbona. W czwartkowy wieczór strony podpisały umowę partnerską, która będzie obowiązywała przez najbliższe pięć lat. Przedstawicielami ekstraklasawicza w biurach przy legendarnym Estadio da Luz byli prezes Fundacji Radomiaka – Grzegorz Gilewski oraz dyrektor sportowy radomian – Antonio Ribeiro.

– To ogromny krok w rozwoju naszego klubu. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak wielkim zespołem, jakim jest Benfica. Ich doświadczenie, renoma oraz sposób pracy stanowią wzór, z którego obecnie chcemy korzystać. Wierzę, że to partnerstwo nie tylko przyczyni się do rozwoju naszej akademii, ale też pozwoli nam jeszcze lepiej funkcjonować organizacyjnie i sportowo. Chcemy się uczyć od najlepszych, rozwijać i tworzyć silną markę – dodał były sędzia, cytowany przez klubowe media.

– Będziemy mogli korzystać z całego doświadczenia Benfiki, w zakresie organizacji klubu, pierwszej drużyny czy know-how. Nasi pracownicy będą także wyjeżdżać do Lizbony, szkoląc się przy organizacji meczów oraz eventów portugalskiego klubu – zakończył wypowiedź prezes Grzegorz Gilewski.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radomiaka, w początkowej fazie projektu do Radomia przybędą koordynator akademii oraz trenerzy wydelegowani przez lizbończyków. Ich zadaniem będzie między innymi wdrożenie autorskiej filozofii treningowej w szkółce polskiego klubu.

Przypomnijmy, iż ekipa Zielonych zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.