Radomiak Radom w poniedziałek ogłosił przyjście nowego trenera. Za ich sterami będzie zasiadał teraz Tomasz Kaczmarek. 41-latek zastąpił w tej roli Bruno Baltazara, który kilka dni temu rozstał się z klubem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Oficjalnie: Tomasz Kaczmarek trenerem Radomiaka Radom

Radomiak Radom kilka dni temu ogłosił zaskakującą informację. Władze klubu postanowiły rozstać się z Bruno Baltazarem, dotychczasowym trenerem. Zieloni mieli już zapewne upatrzoną nową opcję, ponieważ w poniedziałek poznaliśmy nazwisko nowego szkoleniowca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Tomasza Kaczmarka.

Polski szkoleniowiec został obdarzony sporym zaufaniem, ponieważ jego kontrakt z Radomiakiem Radom będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. 41-latek od razu wziął się do pracy i rozpoczął przygotowania z drużyną do nowego sezonu. Ostatnio trenerem odpowiadał za asystenturę w holenderskim klubie NAC Breda, z którego po dwóch latach przeszedł do klubu z PKO Ekstraklasy.

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Warto wspomnieć, że dla Tomasza Kaczmarka jest to powrót na polskie boiska. Jako pierwszy trener 41-latek pracował w Lechii Gdańsk. A miało to miejsce w sezonie 2021/22. Poprzednio szkoleniowiec był asystentem w Pogoni Szczecin. Radomiak Radom zatem pozyskał trenera, który ma już doświadczenie nie tylko w PKO Ekstraklasie, ale również w zagranicznych ligach.

Na ten moment Radomiak Radom nie szaleje na rynku transferowych. Najciekawszym ruchem, oprócz zatrudnienia Tomasza Kaczmarka, jest pozyskanie Kacpra Karaska. Młody pomocnik trafił do Zielonych po niezbyt udanym sezonie w Motorze Lublin.