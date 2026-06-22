Nagły zwrot w Szczecinie. Władze Pogoni postawiły wszystko na jedną kartę

Pogoń Szczecin zdecydowała się na zaskakującą zmianę. Thomas Thomasberg stracił posadę, a jego następcą ma zostać szkoleniowiec z doświadczeniem w europejskich klubach.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Thomasberg kończy przygodę z Pogonią. Następca już w blokach

Pogoń Szczecin rozpoczyna nowy rozdział. Jak informuje serwis Meczyki.pl, w klubie doszło do niespodziewanej roszady na stanowisku pierwszego trenera. Z zespołem pożegnał się Thomas Thomasberg, a jego miejsce ma zająć hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia, który jeszcze do niedawna był związany z Ajaxem.

Według informacji podanych przez dziennikarza Tomasza Włodarczyka z Meczyków, rozmowy dotyczące zmiany trenera trwały od kilkunastu dni. Chociaż Thomasberg objął drużynę we wrześniu 2025 roku, władze klubu zdecydowały się zakończyć współpracę po niespełna roku pracy. Klub już oficjalnie opublikował komunikat na ten temat.

Garcia to natomiast szkoleniowiec doskonale znany w europejskim futbolu. W swojej karierze prowadził między innymi Brighton, Olympiakos, Celtę Vigo, RB Salzburg, Stade Reims, OH Leuven czy meksykańskie Chivas. Ostatnio odpowiadał za wyniki Ajaxu, gdzie przejął pierwszy zespół w marcu tego roku.

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Hiszpan poprowadził holenderski klub w dziesięciu spotkaniach, notując pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Ajax zakończył sezon na piątym miejscu, a kilka dni temu poinformował o rozstaniu z trenerem.

Według źródła sprawa zatrudnienia Garcii jest już przesądzona. Hiszpan przebywa w Szczecinie i w najbliższych dniach ma rozpocząć pracę wraz z własnym sztabem szkoleniowym. Przed nowym trenerem stoi ambitne zadanie odbudowy zespołu, który poprzedni sezon zakończył dopiero na dziewiątej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy.