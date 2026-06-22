Śląsk Wrocław zatrzymał zawodnika. Wszystko już jasne

14:10, 22. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław przedłużył kontrakt hiszpańskiego obrońcy. Marc Llinares podpisał nową umowę obowiązującą do czerwca 2028 roku.

Ante Simundza
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Marc Llinares zostaje na dłużej w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław po roku przerwy wrócił do PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek przygotowuje się do nowego sezonu, a kadra zespołu przechodzi wyraźne zmiany. Barwy Śląska w nadchodzących rozgrywkach będą reprezentować Malaly Dembele, Karol Niemczycki, Eniss Shabani oraz Grzegorz Tomasiewicz, który trafił z Piasta Gliwice.

Z klubem pożegnali się natomiast Sebastian Milewski, który przeniósł się do Arki Gdynia, oraz Antoni Klimek, który zasilił Puszczę Niepołomice. W poniedziałek wrocławski klub ogłosił także ważną decyzję dotyczącą przyszłości jednego z kluczowych piłkarzy.

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Nowy kontrakt ze Śląskiem podpisał Marc Llinares. Hiszpański lewy obrońca pozostanie w drużynie do końca sezonu 2027/2028. 26-letni defensor trafił do Wrocławia z Hammarby IF w styczniu 2025 roku. Do tej pory w barwach Śląska rozegrał 46 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Wychowanek RCD Espanyolu był jedną z jaśniejszych postaci drużyny prowadzonej przez Ante Simundzę.

Decyzja o przedłużeniu kontraktu została pozytywnie oceniona przez klubowe władze. – Po awansie naszym priorytetem jest przedłużenie umów z ważnymi zawodnikami. Marc Llinares bez wątpienia takim zawodnikiem jest. Bardzo cieszymy się, że będziemy mieć go u siebie na dłużej. Przez 1,5 sezonu udowodnił, że jest graczem o wysokich umiejętnościach – przyznał Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy.

Piłkarze Śląska rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w poniedziałek. Przed beniaminkiem trudne zadanie w Ekstraklasie, a pierwszy sprawdzian czeka ich już w 1. kolejce, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

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