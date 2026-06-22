GKS Katowice sfinalizował trzeci transfer. Prosto z Legii Warszawa

GKS Katowice poinformował o pozyskaniu Gabriela Kobylaka z Legii Warszawa. 24-letni bramkarz podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Gabriel Kobylak nowym bramkarzem GKS-u Katowice!

GKS Katowice poprzedni sezon zakończył na wysokim piątym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół Rafała Góraka w ostatniej kolejce ligowej zapewnił sobie również awans do eliminacji Ligi Konferencji. W europejskich pucharach GieKSa zmierzy się z Hajdukiem Split lub MSK Żilina.

Katowicki klub już wcześniej rozpoczął wzmacnianie kadry. Do zespołu dołączyli Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów oraz Bartosz Wolski z Motoru Lublin, a teraz ogłoszono kolejny transfer. Nowym bramkarzem GKS-u został Gabriel Kobylak, który definitywnie odchodzi z Legii Warszawa.

24-letni golkiper związał się z klubem kontraktem obowiązującym do czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. W minionym sezonie Kobylak rozegrał dwa mecze w pierwszym zespole Wojskowych oraz sześć spotkań w drużynie rezerw. Teraz w Katowicach będzie rywalizował o miejsce w bramce z doświadczonym Dawidem Kudłą.

Wcześniej w swojej karierze Kobylak był wypożyczany do Radomiaka Radom oraz Puszczy Niepołomice, gdzie zdobywał cenne doświadczenie na poziomie Ekstraklasy i jej zaplecza.

W 1. kolejce nowego sezonu Ekstraklasy GKS zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków (26 lipca, godz. 20:15). Z kolei pierwszy mecz przed własną publicznością Katowiczanie rozegrają pod koniec lipca lub na początku sierpnia, a ich rywalem będzie Radomiak Radom.