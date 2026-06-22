Ojrzyński ocenił transfery Zagłębia. To będzie duże wzmocnienie!

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie skorzysta na transferze Kerka? Ojrzyński liczył na ten ruch

Zagłębie Lubin ma za sobą udany sezon, podczas którego otarło się o awans do europejskich pucharów. Czy w kolejnym może to powtórzyć? Na pewno klub działa z dużą determinacją, na co wskazują dotychczasowe ruchy kadrowe. Ogłoszono już tego lata cztery transfery, a to dopiero początek.

Szeregi Miedziowych zasilili Zlatan Alomerović, Sebastian Kerk, Szymon Łyczko oraz Paweł Kosmalski. Ostatnia dwójka to młodsi zawodnicy, którzy nie mieli jeszcze okazji występować na poziomie Ekstraklasy. Alomerović wzmacnia rywalizację między słupkami, zaś Kerk może stać się nowym liderem środka pola. To właśnie na jego transfer w szczególności liczył Leszek Ojrzyński, który jest zadowolony, że udało się sprowadzić gwiazdę Arki Gdynia. Niemiec ma za sobą bardzo dobry sezon i dalej będzie grał na poziomie Ekstraklasy.

– Zlatan ma doświadczenie na poziomie Ekstraklasy. Będzie rywalizował o miejsce w bramce z Jasminem Buriciem, który ostatnio przedłużył kontrakt. (…) Sebastian Kerk grał w Widzewie, a ostatnio w Arce Gdynia. Byliśmy nim zainteresowani rok temu, ale wylądował w Arce. Kreuje grę i ma fantastyczną lewą nogę zarówno przy stałym fragmencie gry, jak i podczas akcji. Dużo widzi i potrafi podaniem obsłużyć kolegów. Chcemy, by podobną rolę pełnił u nas jeżeli na to zasłuży i będzie zdrowy oraz w formie. Myślę, że jest to wartość dodana i musi to potwierdzić podobnymi, a nawet lepszymi statystykami niż w swojej ostatniej drużynie – ocenił szkoleniowiec Miedziowych w wywiadzie dla klubowych mediów.

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