Widzew znalazł nowy cel transferowy! Na radarze reprezentant kraju

15:36, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  gazetegercek.com.tr

Widzew Łódź rozgląda się za nowym obrońcą. Jak się okazuje, ich oczy zostały zwrócone na reprezentanta Islandii. Na celowniku znalazł się Logi Tomasson z tureckiego Samsunsporu - informuje egazetegercek.com.tr.

Aleksandar Vuković
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Logi Tomasson wzbudził zainteresowanie Widzewa Łódź

Widzew Łódź się nie zatrzymuje. Ostatnio klub potwierdził przyjście Karola Świderskiego. Teraz okazuje się, że ekstraklasowicz sonduje kolejne głośne wzmocnienie. Z informacji przekazanych przez portal egazetegercek.com.tr dowiadujemy się, że Łodzianie celują w reprezentanta Islandii. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Logi Tomasson, który na co dzień reprezentuje barwy Samsunsporu.

Lewy defensor ma za sobą świetny sezon, w którym wyróżniał się na boiskach tureckiej ligi. Widzew Łódź obserwuje zatem bardzo ciekawego zawodnika. Na ten moment władze klubu z PKO Ekstraklasy nie wykonały jeszcze żadnych poważnych kroków dążących do wzmocnienia. Wkrótce jednak sytuacja może ulec zmianie i Łodzianie usiądą do rozmów transferowych.

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Logi Tomasson regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Islandii. Obrońca Samsunsporu odgrywa coraz ważniejszą rolę w kadrze. Dotychczas udało mu się uzbierać 16 występów w narodowych barwach, w których strzelił jednego goli. Na papierze wydaje się, że Widzew Łódź może pozyskać bardzo dobrego zawodnika. Czas pokaże, czy 25-latek trafi do PKO Ekstraklasy.

W minionym sezonie Logi Tomasson rozegrał 46 spotkań w koszulce Samsunsporu. Reprezentant Islandii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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