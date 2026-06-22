Frederiksen skreślił trzech piłkarzy. Lech ma ich pożegnać!

Lech Poznań rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Z zespołem nie trenuje trzech zawodników, których skreślił Niels Frederiksen - ujawnia Dawid Dobrasz z redakcji Meczyki.pl. Mistrz Polski zamierza się z nimi rozstać.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech pożegna trzech zawodników. To decyzja Frederiksena

Lech Poznań w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. W klubie nie odpoczywają natomiast już od kilku tygodni – nieustannie trwają intensywne prace nad wzmocnieniami. Celem klubu jest walka o awans do Ligi Mistrzów, która zacznie się za miesiąc. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Kolejorz zmierzy się z Aarhus, czyli mistrzem Danii.

Do tej pory Lech zdążył wykupić z Celticu Luisa Palmę, a do tego sprowadzić Mateusza Lisa i Allahyara Sayyadmanesha. Na tym oczywiście nie koniec – mistrzowie Polski planują transfer do środka pola, a jednym z kandydatów jest Tamar Svetlin z Korony Kielce. Być może do zespołu dołączy również nowy środkowy obrońca, który zajmie miejsce Antonio Milicia. Chorwatowi wygasa kontrakt, a on sam nie zdecydował jeszcze, gdzie będzie kontynuował karierę.

Jednocześnie Lech myśli też o rozstaniach. Dawid Dobrasz z redakcji Meczyki.pl ujawnia, że treningów z drużyną nie rozpoczęli trzej piłkarze, których skreślił Niels Frederiksen. Chodzi o Filipa Szymczaka, Bryana Fiabemę oraz Iana Hoffmana. Ta trójka była ostatnio wypożyczona i nie ma przyszłości w Lechu.

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Nowego pracodawcę najszybciej powinien znaleźć Szymczak, który wzbudza duże zainteresowanie wśród polskich ekip. Lech jest otwarty na kolejne wypożyczenia Fiabemy i Hoffmana.