Michał Karbownik oficjalnie przestał być zawodnikiem Herthy Berlin. Polski obrońca będzie kontunował karierę w Turcji, ponieważ Basaksehir ogłosił jego przyjście.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Michał Karbownik

Oficjalnie: Michał Karbownik wzmocnił Basaksehir

Od wielu tygodni mówiło się o możliwym rozstaniu Michała Karbownika z Herthą Berlin. Polski obrońca wzbudzał bowiem poważne zainteresowanie Basaksehiru. Tymczasem w poniedziałek dobiegła końca transferowa saga. Turecki klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony pochwalił się przyjściem wychowanka Legii Warszawa.

Michał Karbownik dołączył do Basaksehiru na zasadzie wolnego transferu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Herthą Berlin. Czterokrotny reprezentant Polski związał się z tureckim zespołem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku. W minionym sezonie ta drużyna miała spore problemy na pozycji lewego defensora. Teraz za tę rolę będzie odpowiadał właśnie 25-latek.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warto zaznaczyć, że Michał Karbownik nie jest pierwszym Polakiem, który będzie reprezentował barwy Basaksehiru. W przeszłości z tym zespołem byli związani Krzysztof Piątek oraz Patryk Szysz. A obecnie występuje tam także Jakub Kałuziński. Wychowanek Legii Warszawa zatem nie powinien mieć najmniejszego problemu z aklimatyzacją w nowym zespole.

Michał Karbownik w poprzednim sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Herthy Berlin. Polski defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić czterema asystami.