Piast ruszył do treningów, ale wszyscy patrzą na gabinety

15:17, 22. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Dzienniksport.pds.edicom.pl

Piast Gliwice może zaliczyć zmianę na stanowisku prezesa. Klub oficjalnie nie potwierdza informacji o rezygnacji Łukasza Lewińskiego, ale wokół Piasta coraz głośniej na ten temat.

Łukasz Lewiński
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / alamy Na zdjęciu: Łukasz Lewiński

Piast przygotowuje się do sezonu, a za kulisami wrze

Piast Gliwice rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Piłkarze pojawili się na pierwszym po urlopach treningu przy ulicy Sokoła, jednak uwagę kibiców i środowiska klubowego przyciągają nie wydarzenia na boisku, lecz doniesienia dotyczące przyszłości władz klubu z PKO BP Ekstraklasy.

Jak informuje Dzienniksport.pds.edicom.pl, z dwóch niezależnych źródeł napłynęły informacje o możliwej rezygnacji Łukasza Lewińskiego z funkcji prezesa Piasta. Sam zainteresowany nie odniósł się dotąd do tych doniesień, a klub zachowuje daleko idącą ostrożność w komentowaniu sprawy.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rzecznik ekipy z Gliwic, Kajetan Piotrowski, zapytany o sytuację, ograniczył się do krótkiej odpowiedzi: – Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

Podobne stanowisko zajmuje przewodniczący rady nadzorczej klubu Marcin Szeliga. W rozmowie cytowanej przez śląski dziennik powiedział: – Plotki mają to do siebie, że się ich nie da potwierdzić jednoznacznie. Niczego nie potwierdzam. Dodał również: – Myślę, że gdyby cokolwiek było złożone, wiedziałbym o tym.

O możliwych zmianach nic nie wiedzą także przedstawiciele większościowego udziałowca spółki, czyli miasta Gliwice. Rzecznik Urzędu Miejskiego Mariusz Kopeć przekazał: – Sprawdziłem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, który sprawuje nadzór nad miejskimi spółkami. Nikt nic nie wie, by coś się miało zadziać w Piaście. Z ręką na sercu: nic na ten temat nie wiemy.

Mimo oficjalnych zaprzeczeń i braku potwierdzenia ze strony klubu, według informacji przytaczanych przez Dzienniksport.pds.edicom.pl właściciel Piasta miał już prowadzić rozmowy dotyczące obsady stanowiska prezesa. Na razie pozostają one jednak w sferze nieoficjalnych doniesień.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości