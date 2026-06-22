Raków złożył ofertę piłkarzowi z Ligue 2! Chce go też uczestnik Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa dopiero co ogłosił transfer bramkarza, a już planuje kolejny ruch. Jak poinformował Pipe Sierra, klub z Ekstraklasy złożył ofertę obrońcy Bastii. Dużym zainteresowaniem cieszy się Juan Guevara.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków Częstochowa złożył ofertę za Juana Guevarę z Bastii

Raków Częstochowa do nowego sezonu przystąpi z Dawidem Kroczkiem na ławce trenerskiej. 37-latek przejął zespół tymczasowo po finale Pucharu Polski. Dokończył rozgrywki w Ekstraklasie, zajmując 4. miejsce, więc wywalczył awans do europejskich pucharów. W nagrodę otrzymał stały kontrakt do czerwca 2028 roku. Obecnie trwa budowanie kadry pierwszego zespołu.

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Na ten moment Raków sfinalizował trzy transfery. Do zespołu dołączyli Oliwier Kwiatkowski oraz Dieudonne Gaucho Debohi. W niedzielę (21 czerwca) pojawił się komunikat o ściągnięciu nowego bramkarza, Tarika Karicia. To jeszcze nie koniec wzmocnień, ponieważ media obiegła informacja, że Medaliki złożyły ofertę kontraktu środkowemu obrońcy z 2. ligi francuskiej.

Jak przekazał Pipe Sierra, chodzi o Juana Guevarę. To 24-letni stoper z Kolumbii, który jest związany z francuską Bastią. Na zapleczu Ligue 1 występuje od lipca 2024 roku, ale jest tam jedynie wypożyczony z Fortaleza CEIF. Bastia ma możliwość wykupu zawodnika za 300 tysięcy euro, ale nie wiadomo, czy po spadku z niej skorzysta. Zainteresowanie piłkarzem jest bardzo duże, ponieważ zabiega o niego m.in. Club Leon oraz uczestnik Ligi Mistrzów – Karabach Agdam.

Juan Guevara w minionym sezonie był podstawowym zawodnikiem Bastii. W 26 meczach w lidze zdobył jednego gola i zaliczył asystę. Łącznie na poziomie Ligue 2 rozegrał 45 spotkań.