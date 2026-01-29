Radomiak przed startem rundy. Goncalo Feio zwrócił uwagę na istotny aspekt

Radomiak już w najbliższy weekend ma wrócić do ligowego grania, gdy zmierzy się z Arką Gdynią. Tymczasem ciekawą wypowiedzią w kontekście tego meczu podzielił się Goncalo Feio.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio przed spotkaniem Radomiak – Arka Gdynia

Radomiak ma w tej kampanii PKO BP Ekstraklasy ambicje, aby namieszać w rozgrywkach i powalczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Tymczasem już w najbliższy weekend Zieloni mają rozegrać pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku. Na najbliższe dni prognozy pogody sugerują jednak, że temperatura będzie na poziomie mniej więcej -12 stopni Celsjusza. Na ten temat głos zabrał szkoleniowiec ekipy z Radomia.

– Osoby odpowiedzialne za terminarz muszą spojrzeć na to, czy gra przy takiej temperaturze stanowi zagrożenie dla zawodników. Warunki atmosferyczne mają wpływ na jakość boiska i gry – trzeba to wziąć pod uwagę, gdy będziemy oceniali mecze – powiedział Goncalo Feio cytowany przez Weszlo.com.

Ekipa z Radomia aktualnie ma na swoim koncie 26 punktów, tracąc do czwartego Rakowa Częstochowa zaledwie trzy oczka. W ostatnich dwóch spotkaniach w 2025 roku Radomiak zremisował z Pogonią Szczecin (2:2) i wygrał z Górnikiem Zabrze (4:0).

Pierwsze starcie w tej kampanii z udziałem obu ekip zakończyło się remisem (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach pomiędzy drużynami tylko raz górą był zespół z Gdyni, dwukrotnie lepszy był Radomiak, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Po raz ostatni w roli gospodarza Zieloni grali z Arkowcami w grudniu 2020 roku. Wówczas padł bezbramkowy remis.