Były gracz Górnika nie czekał długo. Nowy kontrakt podpisany

Luka Zahović po rozstaniu z Górnikiem Zabrze znalazł nowego pracodawcę. Zawodnik zdecydował się na kontynuowanie kariery w Rumunii, o czym poinformował nowy klub piłkarza.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Zahović

Luka Zahović został zawodnikiem CFR Cluj

Luka Zahović zakończył swoją przygodę z PKO BP Ekstraklasą. Zawodnik rozwiązał kontrakt z Górnikiem Zabrze i podjął decyzję, aby spróbować swoich sił w lidze rumuńskiej. Piłkarz związał się z jedną z czołowych ekip w Rumunii.

„Kibice CFR, poznajcie naszego nowego napastnika! Od dziś Luka Zahović będzie nosił biało-wiśniową koszulkę! Luka rozpoczął karierę w Słowenii, w słynnej drużynie Maribor, dla której rozegrał 196 meczów, strzelił 81 bramek i zaliczył 19 asyst” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej CFR Cluj.

„Oprócz tego pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Słowenii, będąc w dwóch z tych sezonów królem strzelców rozgrywek. W ciągu ostatniego półtora roku nosił koszulkę polskiej drużyny Górnika Zabrze, gdzie rozegrał 41 meczów i znacząco przyczynił się do 15 bramek. W trakcie swojej kariery grał również w innej polskiej drużynie, Pogoni Szczecin, oraz w holenderskim Heerenveen” – czytamy dalej.

Nowa ekipa zawodnika aktualnie znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 32 punkty. Tymczasem już w najbliższy piątek drużyna rozegra swoje kolejne oficjalne spotkanie w 2026 roku. Zmierzy się wówczas z Metaloglobus Bucharest. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Pierwsze starcie w tym sezonie pomiędzy obiema drużynami zakończyło się remisem (2:2).