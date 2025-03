Puszcza wróciła do Niepołomic. Tak wygląda zmodernizowany stadion

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza Niepołomice wróciła na swój stadion

Puszcza Niepołomice na ten dzień czekała wiele miesięcy, a właściwie to półtorej roku. Od początku gry w PKO Ekstraklasie gracze Tomasza Tułacza musieli sobie radzić bowiem z grą na wynajmowanym od Cracovii stadionie przy ulicy Józefa Kałuży. Obiekt, który jeszcze w pierwszej lidze służył Żubrom za domowy stadion przejść musiał szereg modernizacji.

Te zakończyły się dopiero jakiś czas temu. Dlatego też dzisiejszy mecz Puszczy Niepołomice z Motorem Lublin jest pierwszym, historycznym starciem rozgrywanym w Niepołomicach na poziomie PKO Ekstraklasy. Odczuć to można m.in. poprzez frekwencję, kibice bowiem szczelnie zapełnili trybuny małego, ale uroczo położonego obiektu.

WIDEO: Tomasz Tułacz chwalony za swoje słowa

Do tej pory stadion Puszczy nie mógł być dopuszczony do rozgrywek PKO Ekstraklasy przez fakt, że brakowało m.in. miejsca dla wozów transmisyjnych, parkingu oraz całej infrastruktury potrzebnej do obsługi telewizyjnej. Postawiono m.in. nowe wieżyczki dla kamer.

Zobacz także: Frederiksen tłumaczy przemianę Lecha. “Wpływ na to miały dwa czynniki”