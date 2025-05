Znamy ostatniego spadkowicza w Ekstraklasie. Wszystko już jasne

PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice - Stal Mielec

Puszcza Niepołomice spadła z Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice przystępowała do poniedziałkowego meczu ze Stalą Mielec w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy mając jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie. Już do przerwy jednak sytuacja drużyny z Małopolski stała się dramatyczna. Gospodarze przegrywali 0:3 na własnym stadionie. Po zmianie stron Puszcza zdołała zdobyć dwie bramki, ale to nie wystarczyło, by odwrócić losy spotkania.

Piłkarze Tomasza Tułacza dołączyli tym samym do grona spadkowiczów. W niedzielę z Ekstraklasą pożegnały się już Śląsk Wrocław i Stal Mielec. Przypomnijmy, że niepołomiczanie występowali w elicie od sezonu 2022/23. Stadion Puszczy nie spełniał wymogów licencyjnych, więc musiała korzystać z boisku Cracovii. W końcu klub mógł grać na wałsnym terneie na pocżątku marca tego roku i wówczas uległa Motorowi Lubin (0:1).

Zobacz również: Ekstraklasa staje przed dużą szansą (WIDEO)

Puszcza w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy zdobyła 27 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Przed zespołem pozostały jeszcze mecze z Widzewem Łódź (19 maja) oraz Śląskiem Wrocław (24 maja).