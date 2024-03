Luka Vusković zapewnił prowadzenie Radomiakowi Radom w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy przeciwko Stali Mielec. To pierwsze trafienie Chorwata na polskich boiskach.

IMAGO / Kacper Pacocha / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Luka Vusković

Luka Vusković w zimowym oknie został wypożyczony do Radomiaka Radom

Już wiadomo, że 17-letni stoper w 2025 roku będzie piłkarzem Tottenhamu Hotspur

Utalentowany obrońca właśnie zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie

Luka Vusković otworzył worek z bramkami w Ekstraklasie

Dzisiaj o godzinie 19:00 rozpoczęło się spotkanie Radomiaka Radom ze Stalą Mielec w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Prowadzenie gospodarzom już w 17. minucie po strzale głową zapewnił Luka Vusković, któremu asystował wyrzucający piłkę z autu Dawid Abramowicz.

Dla 17-letniego Chorwata to pierwszy gol na polskich boiskach. Przypomnijmy, że bardzo utalentowany obrońca przywdziewa koszulkę Zielonych od początku lutego, kiedy to został wypożyczony do drużyny z Ekstraklasy z macierzystego Hajduka Split.

Transfer młodzieżowego reprezentanta Chorwacji już jakiś czas temu ogłosił angielski Tottenham Hotspur, do którego zdolny stoper dołączy za około 14 mln euro w lipcu 2025 roku. Radomiak Radom do przerwy prowadzi 1:0 ze Stalą Mielec.