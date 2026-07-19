Widzew Łódź ma problem przed startem nowego sezonu. Aleksandar Vuković w niedzielnym sparingu nie mógł skorzystać z Angela Baeny. Klub poinformował, że nieobecność Hiszpana jest spowodowana kontuzją.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Angel Baena kontuzjowany! Problemy Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma za sobą bardzo trudny sezon, który nie spełnił oczekiwań kibiców i władz klubu. Latem w Łodzi postawiono więc na przebudowę kadry, sprowadzając kilku nowych zawodników, w tym reprezentanta Polski Karola Świderskiego. Ambicje zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia są jednak znacznie większe niż tylko spokojne utrzymanie – celem jest walka o zdecydowanie wyższe lokaty w PKO Ekstraklasie.

W niedzielę Widzew rozegrał mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice. Aleksandar Vuković od pierwszych minut postawił na najmocniejsze dostępne zestawienie, jednak w kadrze meczowej zabrakło Angela Baeny. Klub poinformował, że absencja hiszpańskiego skrzydłowego jest spowodowana kontuzją.

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Na razie nie wiadomo, jakiego urazu doznał Angel Baena. Widzew nie przekazał szczegółów dotyczących stanu zdrowia zawodnika ani przewidywanego czasu jego przerwy od gry. Dla Aleksandara Vukovicia może to być spory problem, ponieważ start nowego sezonu PKO Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami, a każdy ubytek w kadrze na tym etapie przygotowań komplikuje budowanie optymalnego składu.

Angel Baena dotychczas rozegrał 32 spotkania w koszulce Widzewa Łódź. Hiszpan strzelił dwa gole, a także zaliczył cztery asysty.