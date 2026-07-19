Legia Warszawa chciała go zatrzymać. Piłkarz potwierdził kulisy

18:13, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  primertiempo.co / Legia.net

Legia Warszawa była gotowa podpisać nowy kontrakt z Juergenem Elitim, ale zawodnik wybrał transfer do tureckiego Bursasporu. Piłkarz na łamach primertiempo.co ujawnił, że polski klub chciał go zatrzymać.

Piłkarze Legii Warszawa
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Juergen Elitim: Legia Warszawa chciała przedłużyć ze mną kontrakt

Legia Warszawa w trakcie minionego sezonu pogodziła się z odejściem swojego kluczowego zawodnika – Juergena Elitima. Kolumbijski pomocnik odmówił przedłużenia kontraktu ze stołecznym zespołem i wybrał przeprowadzkę do Turcji. 27-latek zasilił szeregi Bursasporu.

Juergen Elitim na łamach primiertiempo.co nie ukrywa, że decyzja o przeprowadzce do Turcji nie należała do najłatwiejszych. Kolumbijczyk przyznał, że rozmowy transferowe były skomplikowane, ponieważ Legia Warszawa do samego końca próbowała zatrzymać go przy Łazienkowskiej. Ostatecznie pomocnik postawił jednak na nowy rozdział w swojej karierze i zdecydował się przyjąć ofertę Bursasporu, z czego jest zadowolony.

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Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Uważam, że podjąłem dobrą decyzję zarówno dla swojej kariery, jak i dla mojej rodziny. Zostałem bardzo ciepło przyjęty. Proces transferowy był skomplikowany. Po awansie Bursasporu do drugiej ligi klub wykazał bardzo duże zainteresowanie moją osobą. Było to trudne również dlatego, że Legia Warszawa chciała przedłużyć ze mną kontrakt. Ostatecznie doszliśmy do porozumienia i cieszę się, że mogę być zawodnikiem Bursasporu – powiedział 27-latek.

Juergen Elitim w koszulce Legii Warszawa rozegrał łącznie 108 spotkań. Kolumbijczyk strzelił osiem goli, a także zaliczył 15 asyst.

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