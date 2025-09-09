Poważny uraz zawodnika GKS-u! Koniec sezonu

GKS Katowice do końca sezonu będzie musiał radzić sobie bez swojego nowego nabytku. Klub poinformował, że Aleksander Paluszek doznał poważnej kontuzji.

PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Radomiak Radom

GKS Katowice osłabiony

Aleksander Paluszek najprawdopodobniej swój dorobek w tym sezonie zamknie na zaledwie jednym występie. 24-latek zadebiutował w nowych narwach w 7. kolejce Ekstraklasy i zaliczył pełne 90 minut w spotkaniu GKS Katowice – Radomiak Radom. Niestety, w przerwie na mecze reprezentacji obrońca doznał urazu kolana.

– W trakcie meczu kontrolnego pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Zabrze, Aleksander Paluszek doznał kontuzji, przez którą musiał opuścić boisko. Po szczegółowych badaniach u piłkarza GieKSy zdiagnozowano zerwanie więzadeł w prawym kolanie. Paluszek wkrótce przejdzie operację, po której przez kilka miesięcy będzie wracał do pełni zdrowia – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wychowanek Śląska Wrocław w lecie tego roku zamienił Wojskowych na GKS-Katowice. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 24 starcia, w tym 20 w Ekstraklasie. Trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Raz udało mu się to w ligowym pojedynku ze Stalą Mielec, natomiast w potyczce z Radomiakiem w Pucharze Polski popisał się dubletem.