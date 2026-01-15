Pogoń złożyła Piastowi nową ofertę za Dziczka. Coraz większe pieniądze w grze! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin zapewniła sobie usługi Patryka Dziczka, ale od czerwca. Duma Pomorza stara się jednak przyspieszyć transfer. Z naszych informacji wynika, że złożyła Piastowi nową ofertę.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Dobry strzał Pogoni

Pogoń Szczecin przyspieszyła działania na rynku transferowym. Niedawno jako pierwsi informowaliśmy, że Duma Pomorza zakontraktowała Patryka Dziczka. Kontrakt będzie obowiązywał od lata (po wygaśnięciu jego umowy z Piastem), ale szczecinianie robią wszystko, aby piłkarz dołączył do nich już teraz.

Wcześniej Tomasz Włodarczyk z meczyków informował, że Pogoń zaoferowała Piastowi około milion złotych za przyspieszenie transferu, 20% od kolejnej transakcji i wypożyczenie jednego ze swoich piłkarzy.

Piast odmówił, ale z naszych najnowszych informacji wynika, że Pogoń się nie poddaje. Dotarły do nas wieści, że szczecinianie złożyli nową propozycję. To 300 tysięcy euro za to, żeby Dziczek przyszedł do Pogoni już teraz. Czyli niemal 1,3 mln złotych.

Fani Dumy Pomorza mogą być zadowoleni

Wcześniej Piast stracił Erika Jirkę, który przeniósł się do GKS Katowice. Portal weszlo.com informował, że GieKSa zapłaciła za ten ruch 400 tysięcy euro.

A wracając do Pogoni. Ostatnie tygodnie przyniosły dużo dobrych informacji dla jej fanów. Najpierw ściągnięcie wspomnianego Dziczka, potem Karola Angielskiego, lada moment kontrakt powinien podpisać Acosta, a przecież przedłużono jeszcze umowę Kamila Grosickiego.