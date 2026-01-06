Pogoń znalazła upragnioną „szóstkę”? Szczecinianie blisko ciekawego transferu! [NOWE INFORMACJE]

Pogoń Szczecin od dłuższego czasu szukała solidnego wzmocnienia na pozycję numer "sześć". I wszystko wskazuje na to, że go znalazła. Trop prowadzi na południe Polski.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Duma Pomorza przyspiesza z transferami

Pogoń Szczecin nie miała łatwego początku roku. Kibiców zmroziła informacja o ciężkiej kontuzji Rajmunda Molnara, który po zerwaniu więzadeł krzyżowych będzie pauzował przez wiele miesięcy. Wciąż nierozstrzygnięta jest też kwestia przyszłości Kamila Grosickiego, któremu kontrakt kończy się już latem.

Na szczęście dla fanów Dumy Pomorza są też dobre wieści. Jak wynika z najnowszych informacji napływających do nas ze Śląska, piłkarzem Pogoni ma zostać Patryk Dziczek. Kontrakt będzie obowiązywał od lata, kiedy wygaśnie jego umowa z Piastem. Jako pierwszy informację o zainteresowaniu Pogoni tym graczem podał Jakub Jabłoński z portalu gol24.

Dwie dobre wiadomości

Niewykluczone jednak, że zawodnik przeniesie się do Szczecina jeszcze tej zimy. Pogoń będzie chciała dojść do porozumienia z Piastem, aby Dziczek zmienił barwy już teraz. W tym sezonie 27-latek rozegrał 16 meczów w Ekstraklasie, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w lidze to 156 meczów, 17 goli i 7 asyst. Jak wiadomo był też graczem Lazio i Salernitany.

Zakontraktowanie Dziczka (dwa występy w pierwszej reprezentacji) to dwie dobre wiadomości. Jedna to fakt, że Pogoń w końcu będzie miała „szóstkę” jakiej poszukiwała, a drugi, że do zespołu dołączy Polak. Ostatnie transfery to przede wszystkim cudzoziemcy, więc dodanie „polskiej krwi” na pewno się drużynie przyda.