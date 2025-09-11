Pogoń Szczecin wybrała następcę Koulourisa. Kolendowicz nie ma wątpliwości

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Rajmund Molnar będzie nowym liderem ataku Pogoni

Pogoń Szczecin nie zdołała zatrzymać Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik przeniósł się do Al-Ula w Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał kontrakt z atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Z końcem sierpnia do zespołu Roberta Kolendowicza dołączył Rajmund Molnar z MTK Budapeszt. 23-letni napastnik podpisał z Dumą Pomorza trzyletni kontrakt. Węgier ma zadebiutować już w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy w meczu z Koroną Kielce i to właśnie on ma zastąpić w ataku Koulourisa.

Trener Kolendowicz wyraźnie podkreślił, że wiąże z nowym zawodnikiem duże nadzieje. – Może grać na skrzydle i pozycji numer dziewięć. Ja będę chciał go pozycjonować na dziewiątce. Podpisywaliśmy go z myślą o zastąpieniu „Kulu”. Będziemy chcieli go do naszej drużyny jak najszybciej wdrożyć – zaznaczył, cytowany w mediach klubowych.

– Dopiero dziś miał z nami pierwszy trening, a mecz już w sobotę. Dobry piłkarz nie potrzebuje czasu na aklimatyzację, a Rajmund takim jest, dlatego wierzę, że będzie nam w stanie szybko pomagać – dodał. Mecz Korony z Pogonią odbędzie się już 13 września o godzinie 14:45.

– Podziwiam pracę trenera Zielińskiego. Zbudował bardzo mocny zespół. Punkty, które zdobywają, są konsekwencją dobrej pracy. W ostatnich 7 meczach u siebie zdobyli 16 punktów. To prawie 2,3 punktu na mecz. To bardzo dużo. Ich organizacja gry jest na bardzo dobrym poziomie. Dla Błanika i Długosza to chyba najlepszy czas w Ekstraklasie – zauważył Kolendowicz.