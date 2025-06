Pogoń Szczecin pozyskała pomocnika. Wychowanek FC Porto w Ekstraklasie

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Mor Ndiaye zasilił szeregi Pogoni

Pogoń Szczecin nie ustaje w budowaniu silnej kadry na nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Choć w poprzednich rozgrywkach drużyna do samego końca walczyła o awans do europejskich pucharów, remis w ostatniej kolejce w Białystoku sprawił, że kampanię zakończyła na czwartym miejscu. Latem do zespołu dołączył już Jose Poso ze Śląska Wrocław, a w poniedziałek klub ogłosił kolejne wzmocnienie.

Nowym piłkarzem Dumy Pomorza został Mor Ndiaye, który trafił na zasadzie transferu definitywnego z greckiego Athens Kallithea FC. 23-letni środkowy pomocnik z Senegalu podpisał z Pogonią kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa sezony z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Mierzący 185 cm zawodnik to wychowanek słynnej akademii FC Porto, gdzie szybko wyrósł na jednego z liderów drużyn młodzieżowych. W 2019 roku sięgnął z zespołem po triumf w Młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. Jego talent zaowocował regularnymi występami w rezerwach FC Porto, dla których rozegrał 82 spotkania, zdobywając 8 bramek. Później reprezentował barwy Estoril Praia, z którym zadebiutował w portugalskiej ekstraklasie.

Defensywny pomocnik sezonie 2024/25 występował w greckim Athens Kallithea, gdzie rozegrał 26 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego dobra postawa w środku pola i uniwersalność nie umknęły uwadze sztabu szkoleniowego Pogoni.