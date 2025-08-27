Pogoń Szczecin ma problem. Ważny defensor wypada na kilka tygodni

16:47, 27. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Pogoń Szczecin potwierdziła właśnie w oficjalnym komunikacie, że nawet osiem tygodni może potrwać przerwa Leonardo Borgesa. To spora strata Portowców.

Piłkarze Pogoni Szczecin
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Dwie kontuzje problemem dla trenera Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin nie może być zbyt przesadnie zadowolona z początku tego sezonu. W dotychczasowych meczach zespołowi Roberta Kolendowicza udało się zebrać w sumie tylko siedem punktów. Po sześciu rozegranych meczach jest to wynik bardzo, ale to bardzo przeciętny. W ostatniej kolejce udało się jednak pokonać Widzew Łódź, a blisko jest także wielki transfer pomocnika, co może napawać jednak optymizmem.

Trochę gorzej jest jednak, gdy spojrzy się w sytuację zdrowotną Portowców. Wszystko bowiem przez fakt, że na dobre kilka tygodni z gry wypada jeden z ważniejszych defensorów, a więc Leonardo Borges. Brazylijczyk – jak czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin – będzie pauzować od sześciu do nawet ośmiu tygodni.

Leo ma złamanie kości śródstopia. Obecnie jest w fazie leczenia tego złamania – tłumaczy klubowy lekarz w komunikacie klubowy.

Sytuacja zdrowotna dotyka także Fredrika Ulvestada, który zmaga się z problemami po jednym ze zdarzeń w meczu z Górnikiem Zabrze. – Fredrik podczas treningu nadal odczuwa dolegliwości związane z urazem głowy. […] Wkrótce przejdzie kolejne badania obrazowe, żeby potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Po ich wynikach będziemy podejmowali decyzje, jak będzie wyglądało w jego przypadku zwiększanie obciążeń treningowych – dodaje lekarz Pogoni.

