Borek wskazał kandydata do reprezentacji. Prosto z Wisły Kraków

Mateusz Borek w trakcie programu "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym wskazał nowego kandydata do gry w reprezentacji Polski. Jest nim duży talent Wisły Kraków.

Mateusz Borek
Mateusz Borek

Borek wymienił nazwisko piłkarza Wisły Kraków. Widzi go w reprezentacji Polski

Wisła Kraków zanotowała imponujący początek sezonu 2025/2026. W rezultacie wokół zawodników Białej Gwiazdy pojawia się coraz więcej pozytywnych komentarzy. Niektórzy zachwycają na tyle, że mogą być nawet brani pod uwagę w kontekście reprezentacji Polski.

Zdanie na temat jednego z piłkarzy Wisły Kraków wyraził Mateusz Borek. Właściciel Kanału Sportowego wyróżnił Jakuba Krzyżanowskiego, który występuje na pozycji lewego obrońcy. Według komentatora 19-latek wyrasta na kandydata do gry w kadrze narodowej.

Moim zdaniem Krzyżanowski wyrasta na kandydata w dłuższej perspektywie do reprezentacji Polski. […] Jego dynamika, bieganie, inteligencja w grze, technika i spokój ostatniego podania – to wszystko robi wrażenie – powiedział Borek w programie „Moc Futbolu”.

Jakub Krzyżanowski to duży polski talent, z którym wiązane są naprawdę spore nadzieje. Piłkarz błyszczał w młodzieżowych drużynach narodowych i tym samym zapracował sobie na wypożyczenie do Torino. Tam jednak nie przekonał działaczy, co poskutkowało powrotem do Wisły. Teraz 19-latek pełni ważną rolę w pierwszej drużynie Białej Gwiazdy i niewykluczone, że niebawem znów zwróci uwagę znacznie silniejszych klubów.

