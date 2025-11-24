Pogoń rozbiła Zagłębie. Padło aż sześć goli [WIDEO]

Pogoń pokonuje Zagłębie 5:1
Pogoń Szczecin w poniedziałkowy wieczór zmierzyła się z Zagłębiem Lubin. Portowcy przegrali dwa poprzednie spotkania, więc tym bardziej zależało im pewnym zwycięstwie. Z kolei Zagłębie przed przerwą reprezentacyjną pokonali aktualnego lidera Ekstraklasy, Górnika Zabrze 2:0.
Piłkarze Thomasa Thomasberga strzelanie rozpoczęli już w 3. minucie spotkania, kiedy po rzucie rożnym bramkę zdobył Dimitrios Keramitsis.
Prowadzenie na 2:0 podwyższył Rajmund Molnar po dośrodkowaniu Linusa Wahlqvista, a dwie minuty później na 3:0 trafił Adrian Przyborek.
Na początku drugiej połowy już w 49. minucie w końcu odpowiedzieli zawodnicy Leszka Ojrzyńskiego. Po dobrze rozegranej akcji Kajetan Szmyt zagrał do Mateusza Dziewiatowskiego, który umieścił piłkę w siatce.
W 75. minucie podyktowany został rzut karny dla Pogoni. Choć Sam Greenwood nie wykorzystał jedenastki to po dobitce strzelił Molner.
Jednak co się odwlecze to nie uciecze i dziesięć minut później Greenwood zdobył swoją pierwszego gola w Ekstraklasie.
Dzięki tej wygranej Portowcy przesunęli się na 10. pozycję w tabeli. Do następnego miejsca, na którym znajduje się właśnie Zagłębie, tracą punkt. Następne spotkanie Pogoń zagra już w sobotę 29 listopada z GKS Katowice na wyjeździe. Natomiast Miedziowych czeka kolejne ciężkie starcie z Jagiellonią Białystok w niedzielę.
